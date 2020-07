PAGELLE: Sanchez, gamba e garra. Ranocchia sicuro. Avrà anche poco ritmo ma che piede Eriksen

HANDANOVIC 5,5: Molto poco reattivo sull’occasione di Strefezza. Rischia di combinarla grossa quando la partita è ancora 1-0

SKRINIAR 6,5: Si riprende il posto in squadra e lo fa con grande sicurezza. Non disdegna sortite offensive

RANOCCHIA 6,5: Prende il posto di De Vrij e si trova a fare sportellate con due armadi come Cerri e Petagna. Non trema e se la cava egregiamente

BASTONI 6,5: Dopo l’ammonizione, decide saggiamente di limitare le entrate in anticipo. E fa bene. Senza soffrire

CANDREVA 7: Ha il merito, e non è poco, di aprire la cassaforte della Spal, in un momento in cui l’Inter non stava imperversando. Gol pesante

GAGLIARDINI 6,5: Stavolta il tap in era davvero troppo facile. Segna e gioca in scioltezza

BROZOVIC 6,5: Inizia contratto. E lo si vede quando sbuffa dopo i palloni persi. Poi sale di tono e governa bene

BIRAGHI 7: Gol e assist. Cosa chiedere di più ad un esterno a tutta fascia?

ERIKSEN 6,5: Tre gol su quattro sono avviati dal piede sapiente del campione danese. Il tocco di palla impreziosisce le azioni dell’Inter. Non avrà ancora ritmo da calcio intenso ma la sua qualità è introvabile nella rosa

LAUTARO 6: Troppo pasticcione. Cerca con grande volontà il gol ma non è in grande serata. Stupendo, però, l’assist con cui manda in porta Sanchez. Letica rovina la festa

SANCHEZ 7,5: Ha la gamba giusta. Ha la grinta giusta. E stavolta ha anche il gol. Finalmente. Gara impreziosita anche dall’ennesimo assist. Questo Sanchez non è una comparsa, è un protagonista

D’AMBROSIO 6: Non deve faticare più di tanto

YOUNG 6,5: Entra e arricchisce le sue statistiche con l’assist per Gagliardini

BORJA VALERO 6: Duetta bene con Eriksen

ESPOSITO, PIROLA SV

CONTE 7: La sua Inter si riprende il secondo posto. Inizia in sordina, poi cresce fino a travolgere la malcapitata Spal. Partita finalmente giocata in scioltezza e senza soffrire. Quello che non era riuscito nelle gare buttate al vento