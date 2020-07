PAGELLE: Sanchez, manca solo il gol. Lautaro, il peso è tolto. Godin fa di tutto

HANDANOVIC 4: Una papera che va oltre l’incredibile. Da quel momento perde completamente sicurezza e diventa un pericolo per l’Inter

GODIN 7: Nel primo tempo è costretto quasi a fare l’ala. Addirittura è lui a inserirsi in area e andare al tiro. Ma non si spaventa e trova un gol fondamentale. Leader carismatico

DE VRIJ 6,5: Siamo lontani dagli standard elevatissimi del solito De Vrij ma col passare dei minuti prende le misure agli attaccanti granata

BASTONI 6: Se la cava senza troppi affanni. La traversa lo salva quando si perde Belotti. Meglio, come di consueto, in fase di impostazione

D’AMBROSIO 5,5: Schierato esterno a tutta fascia, va in difficoltà quando deve fare l’ala. Non è il suo ruolo naturale e si vede

GAGLIARDINI 5,5: Un po’ macchinoso, quando c’è da velocizzare l’azione manifesta i problemi già noti. Qualche passaggio sbagliato di troppo

BROZOVIC 6,5: Dopo il gol del Torino, sembra arrancare come tutta la squadra. Poi, però, risorge e migliora vistosamente col passare dei minuti

YOUNG 7: Quel guizzo da ala apre la remuntada nerazzurra. Rispetto a D’Ambrosio, è lui ad appoggiare maggiormente l’azione offensiva. Apre la cassaforte granata con la palla per Sanchez che porta al gol di Godin

BORJA VALERO 6: Prova a dare geometrie ma non sembra la sua azione è efficace. Cala alla distanza ed è inevitabile

SANCHEZ 7: Assist prezioso per il gol di Godin. La gamba risponde bene, è sicuramente il più pericoloso durante la riscossa nerazzurra. Gli manca il guizzo decisivo

LAUTARO 7: Gol fortunato ma finalmente si toglie un peso gigantesco dalle spalle. Chiude la partita con gol e assist. Bentornato Toro

CANDREVA 6: Fa imbufalire Conte divorandosi un gol appena entrato. Gioca quando la partita è indirizzata

BIRAGHI 6: Ingaggia un duello ruvido con Singo

SKRINIAR 6: Entra per far rifiatare Godin. Non deve faticare più di tanto

ERIKSEN SV: Solo pochi minuti, giusti per un assist a Gagliardini e un tiro in porta

CONTE 6,5: La squadra parte anche bene, schiaccia il Torino nella sua area ma si perde, ancora una volta mentalmente, dopo la papera di Handanovic. Ma stavolta è bravo a rimandare in campo una squadra vogliosa e determinata. La rimonta in pochi minuti lo premia