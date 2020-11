PAGELLE: Perisic-Darmian, lavoro perfetto. Skriniar un muro. Il più atteso risponde così

HANDANOVIC 6: Salvato dal palo sul tiro di Djuricic, controlla bene i tentativi, non troppo convinti, del Sassuolo

SKRINIAR 7: Un muro. Partita senza tanti fronzoli, ferma chiunque passi dalle sue parti. E Boga vive una giornata da dimenticare quando arriva nella sua zona

DE VRIJ 6,5: Raspadori non è Caputo. Ma questo De Vrij non è il De Vrij svagato di qualche settimana fa

BASTONI 7: Non solo difesa. Si prende le consuete libertà in fase di impostazione, con la solita grande personalità

DARMIAN 7: Cliente durissimo per lui, quel Jeremie Boga che spesso ha fatto i solchi su quella fascia. Ma non oggi, non contro un Darmian perfetto. E anche l’assist

BARELLA 6: Partita quasi tranquilla, per lui che gioca sempre su ritmi forsennati. Oggi non servivano

GAGLIARDINI 7: Si prende la soddisfazione di segnare un grandissimo gol, a coronamento di una prestazione solida e convinta

VIDAL 7: Era il più atteso dopo i disastri di Champions, ha risposto con una grande partita. A dieci minuti dalla fine, sradica un pallone nell’area dell’Inter e lancia il contropiede. La risposta che volevamo

PERISIC 6,5: Molto applicato. Diligente. Ed è un aggettivo durissimo da attribuire a Perisic. Invece non sbaglia nulla come posizionamento. Ovviamente, perde qualcosa in fase offensiva

LAUTARO 7: Pronti via e regala l’assist vincente a Sanchez dopo una bella azione. Poi sfiora il gol da favola proprio al decimo minuto, mentre c’è il tributo a Maradona. Partita di livello

SANCHEZ 7: Gol facile facile. Ma in mezzo a una partita piena di cose buone. E finalmente con continuità

LUKAKU, YOUNG, SENSI, ERIKSEN SV

CONTE 7: Finalmente feroci. L’Inter parte benissimo, dopo 15 minuti è già sopra di due gol e non molla l’osso per 90 minuti. Stavolta sì, a immagine e somiglianza del vero Conte