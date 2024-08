Inizia l’avventura nerazzurra di Tomas Palacios . Dopo una lunga trattativa, il giovane difensore argentino ieri ha firmato il contratto che lo legherà all'Inter fino al 2029- Intervistato da Inter Tv, Palacios ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore nerazzurro: "Sono felice di essere qui. Ero molto contento e anche orgoglioso quando ho ricevuto la chiamata dell'Inter, sto vivendo un sogno. Ora non resta che allenarsi e dare il massimo".

Hai iniziato a giocare come attaccante, come è avvenuto questo cambio di posizione?

"Sono un difensore grintoso, mi piace giocare molto con il pallone. Da bambino ho iniziato come attaccante, ma crescendo, a causa della mia altezza e della mia tecnica, sono arretrato in difesa. Sono orgoglioso della posizione in cui gioco, spero di dare il massimo".