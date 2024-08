"Nel pomeriggio la firma sul contratto che lo lega all’Inter fino al 2029, in serata la prima visita a San Siro, per godersi lo spettacolo dei nuovi compagni contro l’Atalanta: Tomas Palacios da ieri è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il centrale argentino (2003), che da oggi potrà cominciare ad allenarsi, è arrivato dall’Independiente Rivadavia per 6,5 milioni più bonus. Acquisto in linea con la politica di Oaktree che punta a investire su profili futuribili, Palacios è il quarto rinforzo in questo mercato Inter e si aggiunge agli arrivi di Taremi, Zielinski e Josep Martinez", sottolinea La Gazzetta dello Sport.