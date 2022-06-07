Il papà di Gnonto: “È interista, sogna di tornare. Dispiaciuto quando è andato via”

VIDEO / Mancini su Gnonto: "In pochi come lui a 18 anni"

Intervenuto nel corso della trasmissione di Rai Radio 1 'Un Giorno da Pecora', Boris Noel, padre di Wilfried Gnonto, è tornato sull'addio del figlio all'Inter. Il padre rivela che il sogno del giovane giocatore è quello di tornare a vestire la maglia nerazzurra: "Lui è interista e sogna di tornare a giocare con i nerazzurri. Quando è andato via era molto dispiaciuto. In pochi giorni ci è cambiata la vita, siamo tutti felici per quello che ha fatto, speriamo che vada avanti così".

Getty Images

Vi siete sentiti? "No, lui di solito prima di queste partite si chiude su se stesso per concentrarsi. Mi ha solo mandato un messaggio per dirmi che è tutto ok". Voi vivete a Zurigo, andrà a Cesena?

"No, perché ho dovuto portare mia moglie al lavoro qui. Lo vedremo in tv a casa con altre dieci persone e faremo il tifo per lui, non mancherà la birra. D'altra parte - ha spiegato a Rai Radio1 -io quando gioca mi agito peggio che lui in campo".

Suo figlio avrà anche la maturità a breve. "Si, infatti gli ho dovuto portare i libri per studiare in ritiro. Lui mi ha detto: 'papà portameli perché mi sa che resterò qui per un bel po'". Chi è l'idolo di Wilfried? "Messi, è pazzo per lui. Tanto che la scorsa settimana è rimasto un'ora davanti allo spogliatoio dell'Argentina un'ora per farsi fare l'autografo. Ma capiterà di nuovo, magari per scambiarsi le maglie".