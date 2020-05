Inter, dalla Francia sicuri: “Il riscatto di Icardi è una priorità del PSG a tal punto che…”

Dalla Francia arriva una notizia che da un lato conferma la posizione del PSG e dall’altro rappresenta un assist per l’Inter. Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere ancora a Parigi. Secondo quanto riportato da Le Parisien, la priorità del club transalpino è infatti quella di esercitare il diritto di riscatto per l’attaccante argentino dall’Inter per una cifra pari a 70 milioni di euro.

NO AD HAKIMI – Il quotidiano francese ribadisce come Maurito sia uno degli argomenti centrali in casa PSG a tal punto che la dirigenza abbia deciso di mollare la presa per Achraf Hakimi, valutato circa 55 mln di euro prima della crisi legata al Coronavirus, e considerato come uno dei papabili a sostituire il partente Meunier. Hakimi non rientra più nei piani del PSG perché ha una valutazione troppo alta, ma anche per il motivo per cui una cifra cospicua (70 mln appunto) potrebbe essere già investita per Mauro Icardi. L’Inter, a questo punto, resta in attesa.