Parma-Inter, Vidal scalpita per una maglia da titolare. Turno di riposo per Perisic?

Il tecnico dell'Inter non guarda ai diffidati e schiera la miglior formazione. Il cileno spera di ritrovare spazio dal 1'

Andrea Della Sala

Giovedì sera l'Inter sarà di nuovo in campo, dopo la vittoria sul Genoa, in casa del Parma. Conte riavrà a disposizione Hakimi dopo il turno di squalifica e non dovrebbero esserci cambi nella formazione titolare. Il tecnico dell'Inter non pensa all'Atalanta e schiera tutti i giocatori diffidati, a dimostrazione che la partita più importante è quella di giovedì. Dopo si penserà alla formazione di Gasperini, avversaria dell'Inter lunedì sera.

Vidal scalpita, riposo per Perisic?

Torna Hakimi sulla destra, mentre sulla fascia opposta potrebbe riposare Ivan Perisic. Young potrebbe prendere il suo posto. In mediana Vidal scalpita per una maglia da titolare. Non dovrebbero esserci cambi in attacco, Conte sembrerebbe intenzionato a schierare Lukaku e Lautaro. Se dovesse partire dal 1' Sanchez, a fargli spazio sarebbe l'argentino.

In casa Parma "D’Aversa recupera Bani in difesa (rientra dalla squalifica) che, salvo sorprese, sarà titolare. Anche Brugman ha scontato il turno di stop e potrebbe partire dall’inizio con Hernani sacrificato a meno che Kucka non sia schierato nel tridente. Cornelius infatti non è ancora pienamente recuperato".

(Sky Sport)