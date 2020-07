Inter, accordo a un passo con il Manchester United per Sanchez: tutti i dettagli

La storia tra l’Inter e Alexis Sanchez può continuare. La Repubblica riferisce che il club nerazzurro è a un passo dall’accordo con il Manchester United per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto dell’attaccante cileno.

Sanchez, autore di tre gol e sette assist dopo il ritorno in campo post lockdown, è risultato tra i più decisivi tra i nerazzurri di Conte. Come riferisce il quotidiano, continuano i contatti tra Inter e United, con i nerazzurri che propongono il prestito con l’obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro al termine della prossima stagione. Una cifra che i ‘Red Devils‘ potrebbero accettare per risparmiare i 18,2 milioni di sterline all’anno d’ingaggio previsti nel contratto fino al 2022.