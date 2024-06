Il mercato dell'Inter non prevede frenesie o ansie: con Zielinski e Taremi è completato al 75%, puoi cercare occasioni. Su Dumfries è stato chiaro Ausilio: per restare deve fare una richiesta adeguata. In Inghilterra non è più come prima: l'Aston Villa non può scialacquare, anzi non può fare mercato al momento, deve cedere entro il 30 giugno per mettersi a posto. Sul fatto di Chiesa a zero faccio fatica a rispondere, lascio la paternità a chi l'ha detto: se lui non rinnova con la Juve, deve andare da un'altra parte. Mi aspetto un investimento in qualche zona del campo su un giovane talento, magari in Sudamerica: però l'ossatura c'è e va solo completata".