"Sconfitta che brucia", come ha subito dichiarato Simone Inzaghi nel post derby. E non potrebbe essere altrimenti. E non solo perché il Milan si è preso una vittoria meritata, ma anche, appunto, perché l'Inter non ha mai dato la sensazione di poter avere la meglio sui cugini. Il club, però, non fa drammi, anche se ripartire è d'obbligo, dopo la peggior partenza dell'era Inzaghi. Scrive la Gazzetta dello Sport: