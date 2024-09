Inter, le riflessioni di Inzaghi: i motivi dei tre cambi a centrocampo

La variazione sul tema non ha portato i risultati sperati. Nel mirino, nel giorno dopo Inter-Milan, c'è anche la gestione dei cambi da parte di Simone Inzaghi. "Per la prima da quando allena l’Inter l’allenatore nerazzurro ha sostituito tutti e tre i mediani. Nell’ultimo quarto d’ora i nerazzurri avevano Zielinski, Asllani e Frattesi. Un inedito", sottolinea nel dettaglio la Gazzetta dello Sport.

Il motivo di questa scelta? "Un tentativo di dare una scossa che invece non è arrivata. Risultato scontato, infine: l’arrembaggio verso la porta di Maignan ha creato un vuoto a centrocampo colmato solo dai rossoneri. Da rivedere". Ma c'è dell'altro. Come ad esempio la vecchia regola, tornata d'attualità: "L’allenatore nerazzurro ha tolto dal campo Mkhitaryan e Calhanoglu, entrambi griffati di giallo, per far entrare Zielinski e Frattesi. L’unico rimasto in gara è stato Dimarco, ammonito a un pugno di minuti dal termine con tutti i cambi già effettuati. Il solito mantra, insomma".