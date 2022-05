Pedullà – Inter, tarda la risposta di Perisic: “Nessun rialzo ulteriore. Fissata data limite”

Dopo quattro giorni dall'ultima proposta dell'Inter, di 5 milioni di euro più bonus, non è ancora arrivata la risposta di Perisic

Dopo quattro giorni dall'ultima proposta dell'Inter , di 5 milioni di euro più bonus per altri due anni, non è ancora arrivata la risposta di Ivan Perisic, in scadenza di contratto con i nerazzurri. Il croato, nel mirino di altri club europei (soprattutto il Tottenham di Antonio Conte), deve ancora decidere se accettare o meno l'offerta della società di Viale della Liberazione. Secondo Alfredo Pedullà, però, la risposta del calciatore arriverà entro l'1 giugno, la data limite fissata dai nerazzurri:

"L’Inter ritiene di aver fatto il massimo per il rinnovo di Ivan Perisic (...). In realtà l’Inter ha comunicato al croato che avrebbe avuto tempo per una risposta definitiva entro e non oltre mercoledì 1 giugno. Può darsi che la risposta arrivi prima, magari nelle prossime ore, di sicuro non dopo (...). Se Perisic rinnovasse, bene. Se non lo facesse, l’Inter punterebbe su Gosens e andrebbe a prendere un giovane (occhio sempre a Cambiaso in scadenza tra un anno con il Genoa e che potrebbe arrivare a prescindere".