Inter, fiducia e titolarità ritrovate: Perisic è tornato ‘Ivan il Terribile’. Dati raddoppiati e…

L'esterno croato è tornato ad essere un'arma in più a disposizione di Antonio Conte. Un recupero importante per il finale di stagione

Inter TV evidenzia la crescita di Perisic: "Da esterno d'attacco a tutta fascia. Conte ha un uomo in più in questo finale di campionato. Contro il Milan ha prodotto una delle migliori prestazioni. Una prova perfetta, in entrambe le fasi: in avanti vincendo il duello con Calabria, e in copertura annullando Saelemaekers. Un doppio lavoro che ha reso orgoglioso Antonio Conte, che nel post partita ha confessato di averlo sempre visto adatto a ricoprire quel ruolo di esterno a tutta fascia. Una scommessa vinta, l'ennesima, da parte dell'allenatore nerazzurro, che a poche giornate dal termine del campionato ha un'altra freccia a disposizione".