In Germania – Inter, il Bayern valuta il clamoroso ritorno di Perisic: la situazione

Con l'addio di Douglas Costa, il club tedesco è a caccia di un esterno. Si punta a un clamoroso ritorno del croato

Con la partenza di Douglas Costa, il Bayern Monaco dovrà tornare sul mercato per rimpiazzare il brasiliano e rinforzare un reparto che nel recente passato ha causato qualche problema. Leroy Sane, Serge Gnabry e Kingsley Coman, sono tre grandi giocatori che hanno però avuto qualche problema dal punto di vista fisico. Il club tedesco è a caccia di un esterno che abbia nelle gambe gol, assist e soprattutto una buona tenuta fisica. Ecco perché in Germania si parla di un clamoroso ritorno in Baviera di Ivan Perisic . Non è un mistero che il croato sia uno di quei giocatori considerati cedibili dall'Inter per alleggerire il monte ingaggi. Il giocatore ha lasciato buoni ricordi segnando 8 gol 2 10 assist in 35 partite nell'anno del triplete del Bayern.

E questo non è l'unico motivo per cui Perisic è stato apprezzato a Monaco. Il suo atteggiamento e la sua versatilità hanno colpito i dirigenti e i tifosi. Un anno fa la trattativa saltò per le eccessive richieste dell'Inter per il cartellino dell'esterno, adesso la situazione sembra cambiata. Perisic ha un contratto in scadenza nel 2022, questo potrebbe costringere il club di Viale della Liberazione ad abbassare le pretese. Il Bayern è alla finestra pronto a sferrare l'affondo per riportarlo in Germania, ma dovrà fare i conti con altri club della Bundesliga interessati al giocatore, Hertha Berlino su tutte.