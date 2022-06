Dybala, l’intermediario: “Se Marotta ha voluto incontrare in sede l’agente è positivo”

All'uscita dalla sede dell'Inter dopo l'incontro per parlare di Dybala, Giacomo Petralito ha fatto il punto della situazione

All'uscita dalla sede dell'Inter, dopo l'incontro per Paulo Dybala, l'intermediario dell'affare Giacomo Petralito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, tra cui l'inviato di FCINTER1908:

"Dybala? Per questo c'è l'ad dell'Inter Marotta e non Giacomo Petralito. Sensazioni positive? Se Marotta si è permesso di incontrare il procuratore di Dybala è una cosa positivo, soprattutto in sede".