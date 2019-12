Sky – Inter, Kulusevski vicino: doppio piano Marotta. La verità su Weigl. Su attacco e fasce…

Vidal ora, Kulusevski a giugno. Il piano di mercato dell’Inter potrebbe avere accelerazioni definitive molto presto. Lo riferisce oggi Sky Sport.

Soprattutto sullo svedese dell’Atalanta in prestito al Parma, informa l’emittente, “l’Inter è vicina a chiudere ora per l’estate”.

La verità sulla questione Weigl

“Ci sono passi avanti anche per Vidal mentre Julian Weigl è stato proposto. E’ lui che vuole cambiare aria e può vantare una buona duttilità, visto che può giocare anche in difesa. Ma il piano A resta Vidal. Il cileno dovrà agevolare la trattativa prendendo posizione, per far scattare l’assalto dell’Inter. Vidal non è rivendibile, avendo 32 anni, per cui anche Marotta non vorrebbe spendere una fortuna. La trattativa non è ancora decollata ma Vidal è la priorità”.

Non solo centrocampo

“La priorità, come detto, è Vidal insieme all’esterno sinistro. Lì piacciono i due del Chelsea Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, ma costano tanto. Kurzawa è l’alternativa low cost”.

Attacco, l’Inter cambia idea

“In attacco, invece, discorso diverso. Sanchez è quasi pronto e potrebbe cambiare molte cose. Al netto dello scambio Politano-Llorente, e della pista Giroud da non sottovalutare, c’è anche la volontà di valorizzare Sebastiano Esposito”.