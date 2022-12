Piano Inter: con Dumfries via un altro big. In entrata Thuram, Musah e Scalvini

Il club nerazzurro dovrà fare i conti ancora una volta con le difficoltà finanziarie, ma non vuole rinunciare a essere competitivo

Fabio Alampi

Un progetto nuovo, fatto di sacrifici importanti, ma comunque ambizioso: l'Inter continua a dover fare i conti con il bilancio, ma la proprietà non vuole rinunciare alla competitività sul campo. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe già pronto un piano per la prossima stagione: "L'Inter dovrà essere brava ad autogestirsi, perché la situazione finanziaria rimane complessa e non permette investimenti pesanti per la squadra. Le linee guida di Zhang sono note da tempo: per recuperare parte del passivo accumulato, è necessario continuare il percorso di abbattimento del monte ingaggi e di conseguenza dare una rinfrescata all'età media della rosa. Poi, per far quadrare i conti, sarà necessario il sacrificio di qualche big, un tema che torna d'attualità ogni estate e che il popolo nerazzurro fatica ovviamente a digerire.

Ma vendere per rinnovare non è sinonimo di perdita di competitività: il Napoli di quest'anno è l'esempio lampante di come si possa avere successo anche rinunciando a trattenere i campioni con ingaggi super. Basta trovare gli uomini giusti nei posti giusti, profili giovani ma già di alto livello".

Dumfries, ma non solo — "Denzel Dumfries è l'indiziato numero uno a lasciare Appiano Gentile prima del 30 giugno, per permettere all'Inter di chiudere il bilancio con una bella plusvalenza e di dare respiro alle casse: il Chelsea è in pole, ma non va trascurata la pista Manchester United. Di sicuro, all'Inter dovrà arrivare un assegno da almeno 60 milioni. Ma la sua cessione tamponerebbe provvisoriamente la situazione, non risolverebbe i problemi sul lungo periodo. Per questo, l'ipotesi di un altro addio illustre nella prossima estate è tutt'altro che remota: tutto dipenderà dal mercato e dalle offerte che potranno arrivare per top player come Barella, Brozovic o Calhanoglu. Ma è logico pensare che il pezzo pregiato in uscita potrebbe diventare Lautaro Martinez, fresco campione del mondo e da tempo sul taccuino delle big europee".

I nomi in entrata — "Marcus Thuram è il primo della lista, per diverse ragioni: intanto, in estate si svincola e non ha intenzione di rinnovare con il Mönchengladbach, quindi può essere "bloccato" già a gennaio e tesserato a luglio a parametro zero. Sarebbe un colpo top, per età, qualità e duttilità: Marcus può giocare in tante posizioni dell'attacco mantenendo lo stesso rendimento elevato. Prima o seconda punta, ma anche esterno di un tridente. Viene dalla miglior stagione in carriera, per questo l'Inter si è già portata avanti col giocatore, sondando gli agenti e garantendosi il gradimento di Marcus. [...] In mezzo al campo il sogno è Musah del Valencia, protagonista di un ottimo Mondiale con gli Usa: ha 20 anni, una personalità fuori dal comune e grandi qualità fisiche e tecniche.

[...] Marotta e Ausilio hanno già sondato il terreno con l'agente di Scalvini, giovane tesoro dell'Atalanta con un profilo che sembra essere stato disegnato dal presidente dell'Inter: giovane, italiano, con un ingaggio abbordabile e margini di crescita enormi. La chiacchierata è arrivata a margine di un primo approccio per il rinnovo di Bastoni, che potrebbe essere la prima pietra del muro del futuro".