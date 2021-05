Gds – Inter, il piano per fare cassa senza cedere i big. E per Conte 2-3 acquisti mirati

Il piano del club nerazzurro per evitare di cedere un big

Gianni Pampinella

Il finanziamento da 275 milioni di euro è una boccata d'ossigeno per le casse dell'Inter. Ma questo non cambierà le strategie sul mercato che dovrà essere oculato, niente spese folli quindi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si cercherà di mettere a disposizione di Conte due-tre pedine necessarie per completare la rosa. La priorità del tecnico è una: mantenere il blocco dei titolari.

"Il club farà il possibile per accontentarlo, tuttavia non si può escludere che un'offerta importante per qualche big possa essere quantomeno valutata. Scenario che si proverà a evitare, per questo Marotta e Ausilio tenteranno di fare cassa rinunciando agli esuberi", spiega il quotidiano.

Non è un mistero che gli ingaggi di Vidal e Sanchez pesino e non poco sul bilancio nerazzurro. ,Nonostante la volontà di Re Arturo di rimanere a Milano, il club vorrebbe trovare un compromesso per interrompere in anticipo il rapporto. Per quanto riguarda l'altro connazionale, Sanchez, l'ingaggio pesante e l'età spingono l'attaccante verso la porta d'uscita.

Si risparmieranno 6 milioni dagli addii di Kolarov e Young, mentre il rinnovo di D'Ambrosio sembra al momento lontano. Poi c'è Ivan Perisic la cui situazione è da approfondire. "Di recente c'è stato un primo contatto con il suo agente, rivolto a capire la fattibilità di un eventuale prolungamento. Sensazioni? Per arrivare al 2023 si dovrà spalmare".

Secondo la Rosea, in partenza ci sono Daniele Padelli e Matias Vecino (2,5 milioni, 2022), mentre è da valutare la posizione di Andrea Ranocchia. Altra situazione da approfondire è quella di Christian Eriksen. Dopo un periodo complicato, il danese è diventato un punto fermo della squadra, per questo non si può considerare in partenza. "Quanto potrebbe risparmiare Zhang rinunciando a certi ingaggi? Quasi 32 milioni, somma alla quale andrebbe aggiunto il "tesoretto" dei prestiti. A quel punto, il mercato in entrata potrebbe essere sufficientemente interessante".

(Gazzetta dello Sport)