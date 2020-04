Europa League, il piano dell’UEFA per la ripartenza: il via il 2 agosto. E per l’Inter…

La FIGC ha consegnato ai ministri dello sport e della salute Spadafora e Speranza il protocollo di garanzia perché si possa tornare ad allenarsi, il primo passo verso la ripartenza. Martedì, però, sarà una giornata molto importante perché la UEFA si riunirà con le 55 Federazioni, mercoledì con i club dell’ECA e le leghe europee e giovedì si terrà il Comitato esecutivo. Tre giorni che decreteranno il futuro del calcio europeo.

EUROPA LEAGUE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, le Coppe europee potrebbero ripartire dopo la fine dei campionati: l’UEFA, da tempo, ha deciso di indicare nel 31 agosto la data massima invalicabile per portare a compimento i due tornei. La Champions dovrebbe partire il 7 e l’8 agosto, mentre l’Europa League una settimana prima. Per quel che concerne l’Europa League, Inter e Roma dovrebbero scendere in campo infatti il 2 e 3 agosto per l’andata degli ottavi di finale, con il ritorno invece previsto per il 6 agosto. Il 10 ed il 13, invece, sono le date pensate per i quarti, con le due semifinali da disputarsi il 17 e il 20 di agosto, prima della finale, prevista per il 27 a Danzica. Nella migliore delle ipotesi, dunque, per l’Inter potrebbero esserci 7 partite in 25 giorni.

(Sky Sport)