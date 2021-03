Repubblica – Inter, Pif in minoranza? Ma con accordo particolare. Che piace a Suning

Repubblica conferma la notizia del Sun: il fondo arabo Pif ha mollato il Newcastle per investire sull'Inter

E' notizia di questa mattina del Sun: il fondo Pif, Public Investment Fund, avrebbe mollato definitivamente il Newcastle per investire sulle quote dell'Inter. L'indiscrezione è confermata anche da Repubblica, che spiega le modalità con le quali i sauditi si insedierebbero in nerazzurro: "Il fondo sovrano saudita, che gestisce oltre 370 miliardi di euro, avrebbe capacità di spesa sufficiente farsi carico dei 770 milioni di debiti dell'Inter. E inizialmente potrebbe accettare di acquistare una quota di minoranza del club, con un accordo che consenta nel tempo di salire nel capitale.