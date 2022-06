Pinamonti, ecco l’offerta presentata dal Monza all’Inter. Occhio alla Salernitana

Insieme all'Inter, il Monza è una delle squadre più attive sul mercato. Proprio l'asse con i nerazzurri è caldo in questi giorni, perché Andrea Pinamonti è uno degli obiettivi di Galliani per rinforzare l'attacco. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il club brianzolo ha già presentato un’offerta che tra prestito e riscatto arriva a 15 milioni. Ma occhio anche alla Salernitana, infatti da ieri sera il presidente Iervolino e l’a.d. Milan sono a Milano e potrebbero incontrare anche i dirigenti dell’Inter, ma non per Ederson. Monza, Salernitana e non solo, sono tante le squadre che hanno messo nel mirino l'attaccante di Cles.