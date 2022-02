Pinamonti: “Empoli scelta giusta, obiettivo doppia cifra. Tornare all’Inter? Penso a…”

L'attaccante di scuola nerazzurra, già autore di 9 gol fin qui, sta disputando una stagione da protagonista

La stagione della definitiva esplosione di Andrea Pinamonti sembra essere finalmente arrivata: l'attaccante di proprietà dell'Inter ha già segnato 9 reti con la maglia dell'Empoli, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il bomber di Cles è intervenuto in collegamento video a Sportitalia, fra obiettivi per il presente e sogni per il futuro: "A Empoli mi sto trovando molto bene, è un ambiente dove si può lavorare e penso che i risultati si stiano vedendo. Non tanto per me, ma in generale come squadra. Tornare all'Inter? Sicuramente l'Empoli per me deve essere un trampolino, poi per il resto si vedrà: penso a lavorare e a finire questa stagione nel miglior modo possibile, per poi puntare l'anno prossimo a palcoscenici magari più importanti. Come detto, però, bisogna prima concludere nel migliore dei modi".