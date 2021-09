Pirola, ci risiamo: zero minuti giocati, Monza scelta sbagliata. E a gennaio…

Il difensore classe 2002 anche in questa stagione sta facendo fatica a trovare spazio con il club brianzolo

Fabio Alampi

Sei giornate di campionato, una partita di Coppa Italia, sette panchine e zero minuti giocati: il bilancio dell'inizio di stagione di Lorenzo Pirola è da incubo. Il difensore classe 2002 di proprietà dell'Inter, tornato al Monza dopo l'incoraggiante finale dello scorso campionato (in cui chiuse da titolare), non è ancora riuscito a mettere piede in campo, e la partita di ieri contro il Pordenone ha lanciato un segnale inequivocabile: neanche la squalifica di Caldirola è servita per vederlo in azione, con Stroppa che ha preferito schierare il bulgaro Antov.

Scelta sbagliata

Sbagliare è umano, perseverare è diabolico: un detto che potrebbe calzare a pennello per descrivere la situazione di Pirola. La scelta dello scorso anno di andare in prestito a Monza sembrava sbagliata già all'inizio, vista la folta concorrenza, ma il positivo finale di stagione aveva mitigato il bilancio conclusivo. Tornare quest'anno, in una squadra che già poteva contare su elementi come Paletta, Donati, Bettella e Bellusci e che ha aggiunto gente come Caldirola, Marrone e Antov, è parso da subito un azzardo. Meglio andare, piuttosto, in una realtà magari meno blasonata, ma con più possibilità di mettersi in mostra. Le parole di stima usate dal tecnico Stroppa dopo il successo contro il Pordenone non stanno trovando riscontri con i fatti: "Credo che Pirola possa essere un potenziale titolare. È il futuro: deve stare tranquillo, sicuramente arriverà il suo momento. Quando si farà trovare pronto non uscirà più dal campo".

L'Inter riflette

Evidente che la situazione di Pirola non soddisfi l'Inter: il club nerazzurro crede ciecamente nelle sue qualità, lo considera un prospetto di assoluto valore, e vorrebbe vederlo all'opera con continuità per poi riportarlo in futuro a Milano. Inevitabile che a breve le parti faranno il punto della situazione: l'Inter non può pretendere che il Monza schieri Pirola, ma non può neanche vederlo all'ultimo posto delle gerarchie di Stroppa, senza alcuna possibilità di vedere il campo. L'ipotesi che a gennaio si possa cercare una squadra che possa garantirgli maggior minutaggio è tutt'altro che irreale.