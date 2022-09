Sky – Plzen-Inter, Handanovic favorito su Onana. Correa in vantaggio su Dzeko

Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, l'Inter ha l'obbligo di vincere contro il Viktoria Plzen per sperare di superare il girone di Champions. Secondo quanto riporta Sky Sport, dietro rimane il ballottaggio tra Onana e Handanovic con lo sloveno al momento favorito. In difesa dovrebbe esserci la difesa titolare, mentre in avanti Lautaro confermato con il Toro che potrebbe essere affiancato da Correa in vantaggio su Dzeko. A destra da capire se ci sarà una chance per Bellanova o se giocherà uno tra Darmian e Dumfries.