FCIN1908 / Mercato, pranzo Inter-Cagliari: Nandez e Nainggolan i temi caldi

Nuovo incontro tra Inter e Cagliari per portare avanti sia la trattativa per Nandez che quella per il ritorno in rossoblù del belga

Andrea Della Sala

L'Inter è alla ricerca di un esterno destro che dovrà giocarsi il posto con Darmian dopo l'uscita di Hakimi, ormai passato al Psg. Il nome di Bellerin rimane sullo sfondo, ma negli ultimi giorni il preferito del club nerazzurro è diventato Nahitan Nandez del Cagliari. L'agente del giocatore ha incontrato l'Inter a Lugano, in occasione della prima uscita stagione della squadra di Inzaghi, e a FCINTER1908 ha svelato di una promessa fatta da Giulini nel corso della passata stagione. Il giocatore vuole l'Inter che deve trovare l'accordo coi sardi.

Proprio in quest'ottica, secondo quanto appurato dalla redazione di FCINTER1908, ci sarebbe stato un ulteriore incontro tra Inter e Cagliari proprio in questi minuti. Un pranzo di mercato per approfondire gli affari. Oltre alla trattativa Nandez si è parlato anche di Nainggolan che freme per tornare a vestire la maglia rossoblù. Presenti all'incontro i ds dell'Inter Ausilio e Baccin, anche il ds del Cagliari Capozucca e l'agente Crnjar.