Premier su Barella: la risposta dell’Inter e l’idea di Marotta. Rinnovo: tempi e cifre

Big della Premier hanno bussato alla porta dell'Inter per il centrocampista ricevendo tutti la stessa risposta

Come sottolinea Tuttosport, Chelsea, Liverpool e Manchester United hanno iniziato a bussare sempre più forte alla porta dell’Inter, ricevendo però tutte la stessa risposta: "il giocatore è assolutamente incedibile. Beppe Marotta ritiene Barella un valore aggiunto anche per quanto può dare fuori dal campo. Non a caso è stato scelto come unico testimonial per il vernissage della nuova maglia nerazzurra e che oggi risulta il più serio candidato per raccogliere in eredità da Samir Handanovic la fascia di capitano".