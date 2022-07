Lens-Inter, la probabile formazione Inter: conferma per Lukaku, in mezzo tornano i titolari

Una settimana di lavoro in più nelle gambe, il rientro di tanti titolari (soprattutto a centrocampo) dal primo minuto. Quella contro il Lens di oggi alle 18.30 (diretta su DAZN) sarà un'amichevole molto più probante e veritiera per le condizioni dell'Inter di Inzaghi, che si avvicina a grandi passi all'esordio in campionato. Secondo la Gazzetta dello Sport, in attacco sarà confermato Lukaku. Ecco la probabile formazione:

"Una settimana fa i nerazzurri affrontavano a Ferrara il più temibile Monaco pareggiando in rimonta 2-2 con gol di Gagliardini e Asllani. Stavolta però c’è una settimana di lavoro di più sulle gambe della truppa e Inzaghi ha iniziato a trovare risposte dai nazionali, arrivati dopo in ritiro. Adesso molti sono già pronti a esordire dal primo minuto. Ad esempio il centrocampo, il reparto in cui finora ha brillato soprattutto Asllani, dovrebbe ritrovare i suoi mammasantissima. Mentre davanti sarà sempre Lukaku, che cerca il primo gol in una amichevole ufficiale, e Lautaro. I francesi di Franck Haise vengono da due ottime stagioni in Ligue 1 dopo cinque anni in Ligue 2: hanno, però, perso Cheick Doucouré, colonna del centrocampo andata al Crystal Palace per più di 20 milioni. POSSIBILE FORMAZIONE INTER (3-5-2) Handanovic; D’ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi".