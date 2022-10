Inter-Salernitana, le probabili formazioni: Acerbi per de Vrij, titolari Asllani e Gosens

Dopo il pareggio epico in terra catalana, l'Inter di Simone Inzaghi ha l'obbligo di battere la Salernitana per l'operazione rimonta

Dopo il pareggio epico in terra catalana, l'Inter di Simone Inzaghi ha l'obbligo di battere la Salernitana per provare a far scattare l'operazione rimonta. L'allenatore nerazzurro, di fronte a un San Siro tutto esaurito, cambierà poco rispetto alla squadra che ha iniziato la partita di Barcellona. Rifiaterà de Vrij, che in difesa lascerà spazio a Francesco Acerbi. Chance importanti, invece, per Asllani (che avrà l'occasione di rifarsi dopo l'errore nel finale al Camp Nou) e Gosens. Dzeko-Lautaro coppia d'attacco. Ecco le probabili formazioni: