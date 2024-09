Un derby per ripartire in campionato dopo l'ottima prestazione di Manchester e rimettersi in marcia, dimenticando il pareggio deludente di Monza

Marco Macca Redattore 21 settembre - 21:00

Un derby per ripartire in campionato dopo l'ottima prestazione di Manchester e rimettersi in marcia, dimenticando il pareggio deludente di Monza. Ma anche un'occasione per la storia, visto che nessuno, nella storia del derby di Milano, ha vinto 7 volte di fila. L'Inter di Simone Inzaghi domani sera affronta il Milan nel primo big match della Serie A dei nerazzurri. Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione ma, rispetto alla trasferta di Champions League, dovrebbero tornare titolari Pavard, Mkhitaryan e Lautaro, che farà coppia con Thuram.