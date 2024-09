Nonostante non ci sarà la solita coreografia, la Curva Nord non farà comunque mancare lo spettacolo sugli spalti in occasione del derby

Marco Macca Redattore 21 settembre 2024 (modifica il 21 settembre 2024 | 18:46)

Nonostante non ci sarà la solita coreografia, la Curva Nord non farà comunque mancare lo spettacolo sugli spalti in occasione del derby di domani sera contro il Milan. Con un comunicato diffuso sui propri canali social, infatti, il tifo organizzato dell'Inter ha annunciato quanto segue:

"La Curva Nord comunica che in occasione del derby di domani non ci sarà il solito spettacolo della coreografia, ma coloreremo il nostro settore con migliaia di bandierine. Il tutto servirà a rendere la curva una marea neroblu, pronta a distruggere il diavolo. Vi aspettiamo al Baretto per ritirarle insieme ad una sorpresa 'stellata' che potremo sfoggiare con orgoglio nel secondo tempo".