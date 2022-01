Inter-Venezia, le probabili formazioni: sorpresa in fascia, torna Brozo. Lautaro-Dzeko avanti

Tre punti in apparenza ampiamente alla portata, ma da conquistare sul campo di San Siro per mettere pressione a Milan e Juventus

Tre punti in apparenza ampiamente alla portata, ma da conquistare sul campo di San Siro per mettere pressione a Milan e Juventus, protagoniste del big match di domani sera, e provare ad allungare in testa alla classifica. L'Inter di Simone Inzaghi, dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia acciuffata ai supplementari mercoledì sera contro l'Empoli, torna a giocare al Meazza, ospitando il Venezia di Zanetti. Tornano praticamente tutti i titolari che avevano riposato in coppa, compreso Marcelo Brozovic in mezzo al campo. Rispetto alle previsioni della vigilia, sulla destra dovrebbe esserci Matteo Darmian e non Denzel Dumfries. Ecco la probabile formazione dell'Inter: