Il PSG vuole Icardi in saldo, l’Inter nicchia. Spunta l’ipotesi scambio con un nome a sorpresa

Con la vittoria della Ligue 1 archiviata in anticipo, il PSG si concentra sul futuro. In attesa di capire se e quando riprenderà anche il cammino europeo, la squadra francese sta pensando al mercato. La questione principale è legata al possibile riscatto di Mauro Icardi. Per aggiudicarsi il cartellino dell’argentino a titolo definitivo, i francesi dovrebbero versare 70 milioni di euro nelle casse dell’Inter in virtù dell’accordo stipulato la scorsa estate. I colleghi della Gazzetta dello Sport però spiegano: “Il pensiero del Psg è chiaro. I 70 milioni di euro del riscatto concordati l’estate scorsa – da esercitare entro il 31 maggio – vanno ormai ponderati con la crisi del Covid-19 che ha provocato voragini nei bilanci di tutti i club. Anche in quello dell’emiro del Qatar che, dopo la sospensione definitiva del campionato francese, prevede perdite per più di 200 milioni. L’Inter, dal canto suo, nicchia”.

Continua comunque a filtrare un discreto ottimismo sulla conclusione dell’affare. Per evitare che il banco salti e che altre società, Juventus in primis, possano intromettersi, non c’è un’altra ipotesi da tenere in considerazione. “Non è da escludere che, a sorpresa, l’acquisto a titolo definitivo di Icardi da parte del Psg non possa poi risolversi attraverso uno scambio. Con una contropartita tecnica da individuare, magari (ma qui siamo nel campo delle ipotesi) quel Draxler che già lo scorso inverno il PSG aveva offerto ai nerazzurri”, si legge sul sito della rosea.