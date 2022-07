Psg non vuole aste con chi perde De Ligt: rilancio per Skriniar. Inter, Bremer si fa

I parigini hanno fretta di chiudere l'operazione: in arrivo una nuova offerta per il difensore centrale slovacco

"Con Chelsea e Bayern che si contendono De Ligt e la Juventus che sta pensando concretamente a Koulibaly, Campos non vuole assolutamente ritrovarsi invischiato in un'asta con chi, tra Blues e bavaresi, non riuscirà a prendere l'olandese di Allegri. Ecco perché a Marotta e Ausilio è stata trasferita dagli intermediari dell'affare che a Parigi vogliono chiudere in fretta la vicenda Skriniar.

All'Inter a questo punto non dispiacerebbe perché la partenza dello slovacco sbloccherebbe le operazioni per rinforzare la difesa. Di certo però per Milan niente saldi: l'Inter aveva valutato anche la soluzione di far partire subito Pinamonti e Pirola per poi cedere un top a gennaio o entro il 30 giugno, ma la cessione di Skriniar a livello di bilancio sarebbe la mossa più logica nonché la più auspicata da Zhang che pretende un attivo tra i 60 e gli 80 milioni".