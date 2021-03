SM – Importante fondo Qatar piombato sull’Inter. BC, pista caldissima: “C’è la conferma”

Resta ancora tutto da decidere il futuro societario dell'Inter. Ecco le ultime novità riportate da Sport Mediaset

Resta ancora tutto da decidere il futuro societario dell'Inter . La trattativa tra BC Partners e Suning resta molto calda. A confermarlo, l'arrivo a Milano di alcuni emissari del colosso londinese di private equity. Si proverà a limare una distanza ancora importante tra domanda (un miliardo di euro) e offerta (circa 800 milioni più bonus). Ma BC Partners non sarebbe l'unico soggetto interessato a rilevare il club nerazzurro.

Come riportato da Sport Mediaset, infatti, la grossa novità sul futuro societario dell'Inter riguarda l'ingresso in scena di un importante fondo del Qatar, molto interessato alla società di Viale della Liberazione. Una situazione ancora tutta in evoluzione, che potrebbe regalare presto altre sorprese.