Quarta punta, l’Inter sceglie la linea verde? Esposito e Salcedo vogliono convincere Conte

Con Romelu Lukaku intoccabile, Lautaro Martinez sempre più vicino a rimanere a Milano e il riscatto di Alexis Sanchez, l’Inter cerca ora un quarto attaccante per completare il proprio reparto avanzato. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sceglieranno (almeno inizialmente) la linea verde: in ritiro spazio ai baby Sebastiano Esposito e Eddie Salcedo, di rientro dal prestito al Verona.

Toccherà a loro giocarsi le proprie carte e provare a convincere Antonio Conte: “L’Inter cerca un altro attaccante. Al momento, però, spazio alle nuove leve, che dopo aver risposto alla chiamata dell’U21 di Nicolato si giocheranno le loro carte in ritiro. Il primo è Sebastiano Esposito, 2002, un gol in 14 partite l’anno scorso. Dovrebbe partire in prestito. L’altro è Eddie Salcedo, 2001, reduce dal prestito al Verona (un gol in Serie A). Il club non ha ancora deciso cosa fare, lui proverà a convincere Conte in ritiro“.