Ranocchia: “Inter, che peso la fascia. Scudetto gioia grande. Conte? Ecco cosa mi disse”

In una lunga intervista alla rivista giapponese Number Web, l'ex difensore racconta la sua lunga esperienza in nerazzurro

Gianni Pampinella

In una lunga intervista alla rivista giapponese Number Web, Andrea Ranocchia racconta la sua nuova vita dopo il calcio. L'ex difensore nerazzurro si è ritirato lo scorso 22 settembre, a 34 anni, dopo un infortunio che lo avrebbe tenuto ai box per diverso tempo. "Dopo il ritiro ho deciso di non restare a Milano, ma di tornare nella mia città natale dove ho i miei genitori, i parenti e i vecchi amici. Sto progettando di aprire una scuola calcio, ma volevo essere coinvolto in un lavoro diverso dal calcio".

"E' vero che l'infortunio che ho subito nella partita contro il Napoli ha influito sulla mia decisione, ma il motivo principale è che sentivo che non c'era più niente dentro di me. Se non posso dare il 100% per il club, sarò infedele ai miei valori. È nella mia natura pensarlo. Da quando sono entrato nel mondo dei professionisti all'età di 18 anni, ho trascorso un periodo davvero intenso della mia carriera. Fortunatamente, sono riuscito a entrare in un grande club chiamato Inter in giovane età. Durante la riabilitazione, mi sono chiesto: 'Sei felice della tua carriera?' La risposta è stata sì. Mi sono chiesto se c'era qualcosa di cui mi pentissi, ma non c'era nulla e allora ho capito che era il momento di smettere".

IL TRASFERIMENTO ALL'INTER — "Quella stagione, ho trascorso la prima metà al Genoa sotto Gasperini. Tuttavia, durante il mercato invernale Samuel si è infortunato e l'Inter aveva bisogno di un difensore centrale, quindi sono stato chiamato in breve tempo. Ricordo di essere corso dall'hotel a Milano con una sola borsa nel mezzo del ritiro a Capodanno. Sinceramente non pensavo fosse difficile vincere lo scudetto. Del resto l'Inter a quel tempo aveva Zanetti, Materazzi, Eto'o, Sneijder, Cambiasso, Lucio, Chivu, Stankovic, Thiago Motta... Era una squadra stellare con solo i migliori giocatori ed erano la migliore squadra del mondo, avevano appena vinto il Mondiale per club. Tuttavia, anche se siamo riusciti a vincere la Coppa Italia quell'anno, i giocatori principali stavano invecchiando e hanno lasciato la squadra uno per uno. Gli anni travagliati sono iniziati con l'Inter che ha perso competitività e lontana dalla lotta per il titolo".

LA FASCIA DI CAPITANO — "La pressione per succedere a Zanetti è stata tremenda. Nella lunga storia dell'Inter, ci sono davvero solo una manciata di persone che sono state chiamate 'Capitano'. Quell'orgoglio di essere uno di loro compensò la pressione. Ho deciso di essere un modello per le nuove generazioni. Tuttavia, quando sono diventato capitano, il club era a un punto di svolta importante e la squadra era sempre confusa. È cambiata la proprietà e la direzione da seguire non era chiara e gli allenatori e i giocatori sono stati sostituiti uno dopo l'altro. È stato davvero difficile tenere alto il morale. Mi ha fatto tanto male rinunciare alla fascia di capitano. È stato triste, ma mi sono detto: 'Non si tratta della fascia fisica, si tratta di quello che dici alla squadra'. Ogni anno c'era sempre un giovane o un giocatore che era appena arrivato e, nonostante la fascia fosse sparita, volevo fargli sapere com'era giocare nell'Inter e cosa poteva fare per migliorare la squadra. Ho pensato che fosse importante fare da tramite per tutti."

LO SCUDETTO — "Per quanto abbia faticato a lungo, la gioia che ho provato quando ho vinto il campionato è stata davvero grande. Ogni anno, a fine stagione, ero devastato dalle parole 'non ho vinto ancora". È dura vincere all'Inter, ma se ci riesci vuol dire che il tuo nome resterà per sempre nella storia del calcio, e i tifosi dell'Inter sono i più entusiasti e i più romantici di tutti. Credo ci sia voluta un molta pazienza, ma è stato bello vincere anche per loro".

CONTE — "Conte è un uomo che vuole assolutamente vincere ogni partita. Sempre e ovunque, solo per vincere. Appena l'ho visto, mi ha fissato e mi ha detto: 'Sai cosa mi aspetto da te, anche se adesso non dici niente, vero?' (ride). L'atmosfera è cambiata. L'allenamento di Conte è estremamente stressante, estenuante. Nel primo anno, le fondamenta della squadra sono state solidamente costruite per vincere lo scudetto la stagione dopo. Ho condiviso molto tempo nella mia carriera con lui, e mi ha dato un sacco di cose. Non posso ringraziarlo abbastanza. Ciò che rende unico il metodo di allenamento di Conte è l'uso massiccio di video. I giocatori devono guardare una serie di video appositamente montati per un'ora ogni giorno. Filmati quasi direttamente dall'alto. Mentre guardavamo il video più e più volte, lui martella sugli errori e i punti da migliorare. L'apprendimento tramite video è stato molto utile sia per la squadra nel suo complesso che per me personalmente, in modo da poter capire oggettivamente cosa ho sbagliato".

(Number)