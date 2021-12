Real-Inter, Lautaro recuperato. A centrocampo occhio alle sorprese. De Vrij…

Le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista della gara del Bernabeu

In vista della gara di questa sera col Real Madrid, Simone Inzaghi perde Joaquin Correa. Con molta probabilità l'argentino dovrà dire addio al 2021, la speranza è di riaverlo a disposizione il 6 gennaio contro il Bologna. Ma dall'altro lato il tecnico nerazzurro può fare affidamento su Stefan De Vrij. L'olandese, sostituito molto bene da Bastoni e Skriniar, è pronto a riprendere il posto al centro della difesa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il centrale olandese ha svolto la prima parte dell’allenamento in maniera differenziata, evitando il torello di riscaldamento.