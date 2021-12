Real Madrid-Inter, la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Ultimo appuntamento con il girone di qualificazione di Champions League. I nerazzurri domani sera affronteranno il Real Madrid per il primato in classifica del gruppo

MADRID - L'Inter accede alla fase finale della Champions League. Simone Inzaghi è riuscito dove Spalletti prima e Antonio Conte poi, avevano fallito: riportare i nerazzurri agli ottavi di finale. Non rimane da capire se la truppa interista accederà da prima del girone o da seconda. Nella gara di domani sera allo stadio Bernabeu l'Inter dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo per superare il Real di Carlo Ancelotti e passare addirittura da prima in classifica (posizione che consentirebbe una maggiore tranquillità nel sorteggio della fase finale). Il tecnico interista dovrà comunque fare la conta con l'affollata infermeria nerazzurra e come di consueto risponderà alle domande dei cronisti collegati con la sala stampa dello stadio spagnolo.