Reggina-Inter, le formazioni UFFICIALI: Lukaku con Dzeko, si rivede Onana

E' un'amichevole, ma i temi per seguirla con grande attenzione non mancano di certo. L'Inter affronta la Reggina di Filippo Inzaghi, fratello dell'allenatore nerazzurro, nel penultimo test che precede il rientro dalla sosta per il Mondiale. La sfida col Napoli si avvicina e Simone Inzaghi spera di ottenere indicazioni confortanti, soprattutto da Romelu Lukaku, che torna finalmente in campo con la maglia dell'Inter. Il belga ha lavorato ad Appiano Gentile al rientro dall'esperienza in Qatar col Belgio e ora è pronto a scendere in campo. Sarà occasione anche per testare la condizione dei suoi compagni di squadra e per vedere da vicino il giovane Giovanni Fabbian, in prestito dai nerazzurri ai granata, in evidenza in questo inizio di stagione in Serie B. Partirà dalla panchina, ma ci sarà spazio per lui a gara in corso.