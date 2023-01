Repubblica – Monza-Inter, Sacchi non sarà sospeso: sarà fermato per un turno

Nessuna sospensione per Jean Luca Sacchi dopo l'errore commesso in Monza-Inter annullando la rete regolare di Francesco Acerbi. Contrariamente a quanto emerso nelle scorse ore, non ci sarà alcuna sospensione per l'arbitro, che invece salterà solo la prossima giornata di Serie A. Spiega Repubblica: "Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi non gli affiderà alcuna partita per la diciottesima giornata di Serie A. Questo il provvedimento deciso nei confronti del direttore di gara, che in Monza-Inter ha preso almeno due decisioni chiaramente errate.