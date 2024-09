"Nel frattempo si porterebbero avanti le altre ipotesi in campo: il Milan vuole andare avanti su San Donato e per questo avrebbe chiesto all’Inter di tornare insieme, puntando su quel cavallo. Del resto a vivere sotto lo stesso tetto si dimezzano le spese e in tempi di magra non è cosa da poco. Sganciarsi dall’idea di doversi fare lo stadio in solitaria fa comodo anche all’Inter, ma ai nerazzurri l’area di San Donato, per spazi e procedure, non piace. Perché dunque non tornare alla casella di partenza? Il progetto di un nuovo stadio da costruire a due passi dalla Scala del calcio, del resto, non è mai stato buttato", continua Repubblica.