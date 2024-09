Stadi di nuovo pieni: Inter prima in Italia e seconda in Europa, tutti i numeri

"I top club d’Europa? City, Real Madrid, Psg, Borussia. Ma anche Inter, Milan e Roma. Non vinciamo una Champions da 14 anni, il nostro calcio mostra segni di crisi economica e tecnica, ma la voglia di pallone non finisce mai. Forse anche per la clausura obbligata da pandemia, ma la voglia di pallone, allo stadio, “dal vivo”, non è mai stata così forte negli ultimi anni. Ricordate quando si parlava di stadi vuoti? Nel nuovo rapporto Uefa sul calcio europeo (“The European Club Talent and Competition Landscape”), che possiamo anticipare, il dato più emozionante per il nostro calcio è che la Serie A ha superato la Liga per spettatori totali, diventando il quarto campionato europeo, dietro a Premier, Championship (sì, la B inglese è mostruosa) e Bundesliga. Inoltre, Inter, Milan e Roma sono tra le magnifiche sette per spettatori: sia per il campionato sia per il dato aggregato di tutti i tornei, comprese coppe europee e nazionali.