Sky – Retegui vuole l’Inter, ma le priorità sono altre: aumenta il pressing dell’Eintracht

Dopo aver segnato a raffica in Argentina e aver sorpreso al suo debutto con la Nazionale italiana, segnando 2 gol in 2 partite con la maglia azzurra, Mateo Retegui è pronto a sbarcare in Europa. L'attaccante del Tigre, secondo Sky Sport, avrebbe già indicato la sua meta preferita: l'Inter, che da tempo lo ha inserito sulla propria lista. Il club nerazzurro, tuttavia, per il momento ha altre priorità, e non sarebbe sul punto di affondare il colpo.