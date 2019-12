Inter, mancano le reti in mezzo: il dato dal 2010 fa spavento. Tocca a Vidal ribaltarlo?

I molti gol realizzati da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in questo inizio di stagione mostrano come l’Inter sia dipendente dai gol delle sue punte. Mancano invece i gol a centrocampo, come analizzato da La Gazzetta dello Sport. Reti che può portare Arturo Vidal: “Sette, dieci, undici. Il numero di gol, sempre crescente, di Vidal nei tre campionati juventini di Conte spiega senza particolari fronzoli quale sarebbe la principale funzione del cileno nell’Inter 2019-2020, che sta tirando fuori il massimo dai suoi due attaccanti in termini realizzativi ma è ancora afflitta dal solito problema del decennio uscente: l’apporto decisamente scarso in termini di gol dei centrocampisti centrali. Riavvolgiamo il nastro. Per trovare un “mediano” nerazzurro capace di arrivare a quota 7 reti dobbiamo tornare al 2010-2011, quando Esteban Cambiasso fu il terzo marcatore stagionale alle spalle di Eto’o e Pazzini. Negli anni della tirannia juventina, il centrocampista più efficace è stato Radja Nainggolan. Che l’anno passato è arrivato a quota 6, tra cui quello all’Empoli decisivo per la qualificazione alla Champions League 2019-2020.

Vidal invece garantisce una continuità di rendimento a prova di avversario – continua la Rosea -, di allenatore e di torneo. Anche in stagioni un po’ meno brillanti come quelle vissute al Bayern e al Barcellona non si è mai fatto attendere troppo sul tabellino dei marcatori. Prendiamo per esempio la stagione in corso, vissuta quasi interamente da riserva del Barcellona. Questo non gli ha comunque impedito di segnare 5 gol in 14 partite, alla clamorosa media di un gol ogni 105 minuti (Lukaku ne ha segnato uno ogni 120’; Lautaro uno ogni 143’). Il feeling con Conte non si discute neanche, così come l’adattabilità al nostro calcio. Nella serie A che torna idealmente indietro di dieci anni riabbracciando Zlatan Ibrahimovic Conte dovrebbe casomai dare un occhio alla carta d’identità. Che sconsiglia un impiego prolungato tra campionato e coppe. Vidal compirà 33 anni il 22 maggio, quando mancheranno 48 ore all’ultima giornata di serie A a Bergamo. Per quel giorno anche l’Inter spera di festeggiare qualcosa”.