Rinnovo Brozovic, il papà fa slittare ancora il summit. L’Inter ora si chiede…

I nerazzurri spingono alla ricerca di un accordo con l'entourage del croato ma i tempi si allungano

Si legge però sul Corriere dello Sport: "Il papà di Brozovic invece non ha ancora risposto all'invito della società di incontrarsi. Il summit ipotizzato per ieri o oggi è stato rimandato al ritorno dalla Moldavia o addirittura durante la sosta per le nazionali. Con Bastoni, Martinez e Barella già sistemati, più Dimarco al quale in tempi brevi sarà adeguato l'ingaggio allungando il vincolo, i dirigenti si interrogano sul perché Brozo non abbia fretta di seguire la strada imboccata dai compagni. Solo una strategia per cercare di guadagnare di più (la società è pronta a offrirgli 5 milioni rispetto agli attuali 4,2) oppure un modo per far capire che, come il connazionale Perisic, intende andarsene a parametro zero?".