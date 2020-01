Inter, nessuna fretta per il rinnovo di Lautaro: c’è una convinzione che lascia tranquilli

L’ottima prima parte di stagione di Lautaro Martinez, con 13 gol realizzati tra campionato e Champions League, ha consacrato l’attaccante argentino come uno dei migliori prospetti a livello internazionale, e diversi club – Barcellona in testa – hanno cominciato a manifestare il proprio interesse. In casa Inter, tuttavia, non c’è fretta di rinnovare il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2023: il Corriere dello Sport spiega i motivi della tranquillità della dirigenza nerazzurra.

“Lautaro è un giocatore di statura internazionale. L’Inter ne è assolutamente consapevole e ha tutte le intenzioni di renderlo un pilastro della squadra. Significa che il piano è quello di rinnovargli il contratto. Quello attuale scade nel 2023, quindi in viale della Liberazione non si avverte alcuna fretta particolare, tanto più che all’attaccante è comunque garantito un adeguamento dell’ingaggio a ogni stagione. Ha cominciato con 1,5 milioni di euro di stipendio e la scorsa estate c’è stato il salto automatico a 2,2. Evidentemente, il prossimo accordo dovrà essere trovato su cifre ben diverse, dopo quello che è accaduto dal suo sbarco in Italia. Ma oltre a non avere fretta, l’Inter è anche convinta di non avere difficoltà a raggiungere un’intesa con i rappresentanti dell’attaccante. Se ne discuterà nei prossimi mesi“.