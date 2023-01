Rinnovo Skriniar, si espone anche la Curva: l’Inter ora ha fissato un termine

Spiega la Gazzetta dello Sport: "Anche i tifosi, per la prima volta, si espongono sul caso del rinnovo di contratto del difensore. E lo fanno srotolando a Monza, nel corso del secondo tempo, uno striscione con un destinatario preciso. E’ una chiamata al giocatore, nel mezzo di giorni che sono decisivi per il dentro o fuori. L’Inter si aspetta una risposta da Skriniar subito dopo la Supercoppa di Riad del 18 gennaio, di fronte all’offerta da 6 milioni di euro più bonus a stagione. Offerta che la società nerazzurra non ritiene più negoziabile: Zhang e i dirigenti pensano di aver fatto il massimo possibile per trattenerlo a Milano".