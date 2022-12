Rinnovo Skriniar, ultimatum Inter: “Entro questa data Milan dovrà decidere se accettare”

Cresce l'attesa per capire quale sarà la decisione di Milan Skriniar di fronte all'offerta presentatagli dall'Inter: "Marotta e Ausilio da oltre un mese hanno messo 6 milioni più bonus, ovvero quasi il 40% in più rispetto a quanto il difensore percepisce attualmente, 3.8 milioni. La parte economica in questa trattativa, come sempre in questi casi, è importante, ma non l’unica. Se infatti dipendesse solo dai soldi, Skriniar avrebbe probabilmente già lasciato il tavolo, visto che da luglio ha in mano una proposta da 9 e passa milioni del Psg e probabilmente ne ha ricevute altrettante ricche da club di Premier", spiega l'edizione odierna di Tuttosport che conferma come ci sarà, in ogni caso, un aggiornamento tra le pari nella settimana tra il 9 e il 18 gennaio, quest'ultimo giorno di Supercoppa. "Ecco, oggi quella data può essere vista come una sorta di dead-line da parte della dirigenza, anche se l'Inter, finché potrà, non alzerà del tutto bandiera bianca", ribadisce Tuttosport.