Inter, sì Lautaro: “Via libera a Marotta. Novità cruciale nel futuro contratto”

Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, si trova in questi giorni a Milano. Obiettivo, limare gli ultimi dettagli per il rinnovo

Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, si trova in questi giorni a Milano. Obiettivo, stare vicino all'ex Racing. Anche perché il rinnovo con l'Inter, sostanzialmente, è già cosa fatta. Il Toro nerazzurro, infatti, passerà dai 2,5 milioni annui di stipendio a 4,5 milioni. Ma non è tutto: come riporta Tuttosport, Beppe Marotta ha ottenuto il via libera per togliere la clausola da 111 milioni di euro della clausola presente nell'attuale contratto del giocatore: